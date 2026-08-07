Flávio Bolsonaro prioriza Alberto Neto e adia apoio a Wilson Lima
Mesmo após declaração de aliança do ex-governador, lista inicial do candidato à Presidência pelo PL conta com apenas 1 nome para o Senado no estado
O candidato à Presidência da República pelo PL, Flávio Bolsonaro, anunciou nesta quinta-feira, dia 6, os políticos que terão o seu apoio na disputa ao Senado nas eleições de 2026.
No estado do Amazonas, a lista inicial inclui apenas o deputado federal Capitão Alberto Neto, também do PL. A escolha ganhou destaque no cenário local porque aconteceu exatamente 2 dias depois de o ex-governador Wilson Lima, do União Brasil, declarar publicamente o seu voto em Flávio durante um evento partidário realizado na Arena Amadeu Teixeira.
Durante a apresentação nacional, o coordenador da campanha, senador Rogério Marinho, elogiou o trabalho de Alberto Neto na Câmara dos Deputados e sua votação na disputa pela prefeitura de Manaus.
No entanto, o coordenador frisou que o apoio exclusivo é válido apenas por enquanto e deixou aberta a possibilidade de aliança com um segundo candidato no futuro. Como os eleitores escolherão 2 senadores em 2026, a estratégia da chapa é ampliar as composições regionais para tentar garantir a vitória de 2 aliados no Amazonas.
Neste primeiro anúncio, Flávio Bolsonaro oficializou o apoio a 47 candidatos distribuídos pelas 27 unidades da Federação. A relação de nomes engloba membros de diversas siglas, demonstrando que a montagem dos palanques ultrapassa as barreiras partidárias.
A ausência de Wilson Lima chama a atenção devido ao seu histórico político, já que em 2022 ele e o ex-presidente Jair Bolsonaro formaram uma forte aliança eleitoral com trocas de apoio.
Atualmente, a situação aponta que o ex-governador já declarou seu voto em Flávio Bolsonaro, mas ainda aguarda uma retribuição oficial da campanha para consolidar a parceria pela segunda vaga ao Senado.
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