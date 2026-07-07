Bolsonaro insiste em candidatura de Michelle ao Senado mesmo após crise familiar

Ex-primeira-dama deve oficializar decisão até o dia 25 de julho, apesar dos recentes atritos públicos com Flávio Bolsonaro.

O ex-presidente Jair Bolsonaro planeja manter Michelle Bolsonaro na corrida por uma vaga no Senado pelo Distrito Federal. Essa movimentação acontece mesmo diante da recente crise familiar envolvendo o senador Flávio Bolsonaro, que é o pré-candidato à Presidência da República pelo Partido Liberal.

A expectativa é que o anúncio oficial da ex-primeira-dama aconteça perto do dia 25 de julho, data da convenção nacional do partido em São Paulo que confirmará o nome de Flávio para a disputa ao Palácio do Planalto.

Apesar de ter ameaçado desistir da candidatura em uma conversa com o presidente da legenda, Valdemar Costa Neto, a tendência é que Michelle realmente entre na disputa. Na última semana, ela comunicou seu desligamento da presidência do PL Mulher após intensos atritos com Flávio.

A saída ocorreu depois que a ex-primeira-dama publicou um vídeo afirmando ter sido desrespeitada e humilhada pelo enteado devido a divergências sobre o apoio do partido a Ciro Gomes no Ceará. Para não agravar o desgaste familiar, ela pretende evitar declarações públicas até a convenção.

Mesmo adotando uma postura mais contida, Michelle continuará rebatendo ataques quando achar necessário. Recentemente, ela foi criticada por elogiar uma política de educação para surdos do atual governo, justificando seu apoio por considerar o tema uma pauta que está acima de questões ideológicas.

Enquanto aliados próximos acreditam que um mandato no Senado elevaria sua força política, o grupo ligado a Flávio teme que a campanha agrave a desagregação no partido e sirva de palanque para novas críticas ao enteado. Até então, Michelle afirmava apenas que seu futuro político seria definido em conjunto com o marido no momento adequado.