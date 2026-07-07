PGR pede depoimento de Flávio Bolsonaro em inquérito sobre calúnia contra Lula

Procurador-geral defende que senador seja ouvido pela Polícia Federal e aponta que uma retratação pode evitar condenação.

O procurador-geral da República, Paulo Gonet, solicitou nesta segunda-feira (6) que o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) preste depoimento à Polícia Federal. O pedido faz parte do inquérito que apura a prática de calúnia contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, sob a relatoria do ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal.

No documento enviado ao STF, Gonet destacou que o retorno do processo à Polícia Federal para ouvir o parlamentar é uma etapa essencial. Ele ressaltou que a legislação oferece a alternativa de retratação das falas, uma medida que tem potencial para isentar o investigado de uma eventual condenação.

O processo foi motivado por uma publicação do senador na rede social X no dia 3 de janeiro deste ano, logo após o ex-presidente venezuelano Nicolás Maduro ser capturado pelos Estados Unidos. Na plataforma, Flávio escreveu que Lula seria delatado e o associou a crimes como lavagem de dinheiro, tráfico internacional de armas e drogas, apoio a grupos terroristas e fraudes eleitorais.

No mês passado, a Polícia Federal concluiu o inquérito e apontou que a conduta do senador configurou efetivamente o crime de calúnia contra o presidente da República. A equipe de comunicação de Flávio Bolsonaro foi procurada para comentar as conclusões, mas não enviou nenhum posicionamento até o momento.