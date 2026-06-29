Pesquisa indica empate técnico entre Lula e Flávio Bolsonaro no 2º turno

Levantamento ouviu 2009 pessoas e simulou cenários do atual presidente contra outros adversários políticos para 2026

Um levantamento da Nexus contratado pelo BTG Pactual e divulgado nesta segunda-feira, dia 29, revela um cenário de empate técnico em um eventual 2º turno entre o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o senador Flávio Bolsonaro. Na pesquisa, o petista aparece com 47% das intenções de voto, ao passo que o candidato do PL soma 44%. Os votos brancos, nulos ou em nenhum dos nomes somam 8%, e 1% dos eleitores não soube ou preferiu não responder.

O estudo também simulou disputas diretas contra outros possíveis candidatos. Em um confronto com o ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema, Lula lidera com 48% contra 38% do político do partido Novo, com 13% de brancos e nulos e 2% de indecisos. Contra o ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado, o atual presidente marca 47% das intenções de voto frente aos 39% do representante do PSD, registrando 12% de brancos e nulos e 2% sem resposta. Em um cenário com Renan Santos, do partido Missão e coordenador do MBL, o petista atinge 48% e o adversário fica com 36%, somando 15% de votos brancos e nulos e 2% de indecisos.

Para chegar a esses números, a equipe da pesquisa ouviu 2009 pessoas por meio de ligações telefônicas entre os dias 26 e 28 de junho. A margem de erro estimada é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, com um nível de confiança de 95%. O registro oficial do estudo no Tribunal Superior Eleitoral atende pelo protocolo BR-08521/2026.