Mercado financeiro reage a nova trégua entre Estados Unidos e Irã

Dólar apresenta leve alta e Ibovespa recua nesta segunda em sessão marcada pelo avanço do petróleo e dados de emprego na agenda

O mercado financeiro iniciou a segunda, dia 29, com o dólar oscilando e o Ibovespa operando no vermelho, sob forte influência da recente trégua diplomática firmada no Oriente Médio. Por volta das 10h40, a moeda americana registrava um leve avanço de 0,04%, cotada a R$ 5,1689, recuperando uma parte da queda de 0,20% vista na última sexta, dia 26. No mesmo horário, o principal índice da bolsa brasileira recuava 0,24%, caindo para 172.876 pontos, após ter fechado a semana anterior com um ganho de 0,76%.

O arrefecimento do conflito trouxe um certo alívio aos investidores globais após os governos americano e iraniano trocarem ataques na sexta e ameaças verbais do presidente Donald Trump no sábado, dia 27. No domingo, dia 28, os países concordaram em suspender as hostilidades e agendaram uma retomada das negociações na cidade de Doha para a terça, dia 30, focando na disputa envolvendo o Estreito de Ormuz.

Apesar deste acordo diplomático, as tensões dos últimos dias impulsionaram os preços do petróleo no mercado internacional. O barril do Brent subia 1,14%, sendo negociado a US$ 72,81, e o WTI avançava 1,50%, chegando a US$ 70,27.

No cenário econômico, a semana traz expectativas importantes com a divulgação dos relatórios de emprego nos Estados Unidos e do Caged no Brasil, números que devem guiar os próximos passos das taxas de juros em ambos os países.

Além disso, o Boletim Focus divulgado pelo Banco Central apontou estabilidade nas previsões para a Selic, inflação e câmbio em 2026, mostrando apenas uma leve melhora na expectativa de crescimento da atividade econômica, que passou de 1,98% para 1,99%.

No exterior, as principais bolsas de valores reagiram de forma variada aos desdobramentos geopolíticos. Os mercados americanos operavam em alta pela manhã, com o Nasdaq liderando os ganhos ao subir 1,12%. Na Europa, o cenário era misto, apresentando leve avanço na Alemanha e estabilidade no Reino Unido. Na Ásia, os índices fecharam o dia majoritariamente positivos, impulsionados pelos setores de tecnologia e consumo, com destaque para a bolsa de Hong Kong, que registrou uma valorização de 1,57%.