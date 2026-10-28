PF diz não ter registro de saída de Flávio Bolsonaro por postos migratórios brasileiros

Em nota, corporação afirma que restrição a documentos não torna o senador foragido e investiga o descumprimento das ordens judiciais

A Polícia Federal informou, em nota divulgada nesta quarta-feira (28), que não há registro oficial da saída do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) pelos postos de controle migratório do Brasil.

A corporação esclareceu que restrições a documentos de viagem, por si só, não caracterizam a condição de foragido nem autorizam prisão, vigilância permanente ou outras medidas cautelares.

Segundo a PF, os passaportes comum e diplomático do senador foram cancelados após decisão judicial, e um alerta foi inserido no sistema de controle migratório SONAR.

Na manhã de segunda-feira (26), Flávio foi intimado a entregar, em até 24 horas, eventuais passaportes de outras nacionalidades, mas não cumpriu a ordem. A polícia apura as circunstâncias do descumprimento.

A apreensão dos documentos foi determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF, após o segundo turno, no domingo (25). Na ocasião, a PF havia pedido medidas cautelares por identificar risco de saída do país. Flávio é investigado por suspeita de lavagem de dinheiro em caso que envolve o advogado Willer Tomaz.

De acordo com a Direção Nacional de Migrações da Argentina, o senador cruzou a Ponte Internacional Tancredo Neves, que liga Foz do Iguaçu (PR) a Puerto Iguazú, por volta das 22h50 de terça (27), com a mulher, Fernanda Bolsonaro, e as filhas. O órgão afirma que os quatro apresentaram documentação válida, sem impedimento legal e sem incidentes. Às 23h30, o grupo embarcou em um voo privado da Baires Fly, com destino informado a Guayaquil.