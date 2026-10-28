Alcolumbre defende pacificação e avalia liderar indulto a Bolsonaro e anistia

Presidente do Senado fala em virar a página das crises, mas aliados dizem que ainda não há articulação fechada

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, defende nos bastidores uma pacificação nacional após o resultado eleitoral e avalia liderar um movimento que leve ao indulto ao ex-presidente Jair Bolsonaro e à anistia dos condenados pelo 8 de janeiro.

De acordo com interlocutores, ele tem dito a autoridades do Executivo, do Legislativo e do Judiciário que é preciso encerrar a escalada de crises e a tensão permanente envolvendo Bolsonaro, Lula e o STF, e encontrar um caminho para o país seguir adiante. Aliados afirmam que Alcolumbre já tratou do tema com representantes dos Três Poderes e tem conquistado apoio para a agenda.

Ainda segundo aliados, não há garantia de uma articulação fechada, com formato definido e ligada à eleição do Senado, nem de um acordo ou solução já encaminhada.

