Governador Roberto Cidade inaugura novo posto de atendimento à pessoa idosa em Manaus

Estrutura passa a funcionar no PAC do Studio 5 e facilita o acesso da população aos serviços disponíveis na capital

O governador Roberto Cidade inaugurou, nesta quarta-feira (28/10), o novo posto de atendimento do Centro Integrado de Proteção e Defesa da Pessoa Idosa (Cipdi) em Manaus. Instalada no Pronto Atendimento ao Cidadão (PAC) do Studio 5, na zona sul, a estrutura fortalece a rede de proteção à pessoa idosa na capital.

“Agora teremos na zona sul esse espaço para proteção e defesa dos idosos. Aqui, os idosos vão ter o tratamento que eles merecem, com psicólogo e assistente social, para que possam ter um atendimento especializado e prioridade, porque eles são prioridades. Quero parabenizar toda a equipe da Sejusc e destacar mais uma entrega do nosso governo. Vamos continuar trabalhando até o dia 5 de janeiro com muita dedicação, respeito e responsabilidade”, destacou o governador Roberto Cidade.

A nova unidade do Cipdi oferece atendimentos psicossociais, ações temáticas, registros de denúncias, orientações, encaminhamentos, visitas domiciliares, elaboração de relatórios, orientações jurídicas e mediação de conflitos. A prestação de serviços no centro integrado é realizada de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Quatro postos de atendimento

Com a entrega desta quarta-feira, o Governo do Amazonas dispõe agora de quatro postos de atendimento do Cipdi em Manaus. As unidades são coordenadas pela Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc) e, há 19 anos, promovem a proteção e a defesa dos direitos da pessoa idosa.

Além dos serviços oferecidos nos centros integrados, a Sejusc, por meio da Secretaria Executiva Adjunta de Direitos da Pessoa Idosa (Seadpi), articula e coordena políticas públicas para efetivar os direitos da pessoa idosa, com fundamento no Estatuto do Idoso e na Política Nacional do Idoso.

Sensibilização e proteção

O Cipdi é uma importante ferramenta de sensibilização da sociedade sobre o enfrentamento à violência contra a pessoa idosa. Até setembro de 2026, o centro integrado realizou, em média, 43 atendimentos por dia útil, totalizando 8.270 atendimentos. Em 2025, cerca de 56% dos mais de 10 mil atendimentos foram voltados a mulheres. As faixas etárias com maior incidência de violações foram as de 60 a 69 anos, seguidas pelas de 70 a 79 anos e de 80 a 89 anos.

Dentre as violações de direitos, as que tiveram mais registros em 2025 foram: negligência; vulnerabilidade e risco social; violência psicológica; violência financeira e econômica; intimidação e perturbação; e violência física.

Canais de denúncia

Paralelamente ao atendimento presencial no Cipdi, as denúncias de violações dos direitos da pessoa idosa também podem ser realizadas na Delegacia Especializada em Crimes contra a Pessoa Idosa (DECCI), na Avenida do Comércio, nº 270, no Parque Dez de Novembro. O Disque 100 e os números 180 e 190 também recebem denúncias, 24 horas por dia.