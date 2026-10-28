TCE-AM e Arquidiocese firmam parceria para ampliar educação ambiental no Amazonas

Ampliar a educação ambiental para além das salas de aula e alcançar comunidades de diferentes regiões do Amazonas é o objetivo da parceria entre o Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) e a Arquidiocese de Manaus. Assinado na manhã desta terça-feira (27), o acordo de cooperação técnica prevê a união de conhecimentos e recursos educativos para fortalecer o Projeto Caminho Sustentável, desenvolvido pela Escola de Contas Públicas (ECP).

O programa utiliza vídeos e almanaques educativos para trabalhar três temas com estudantes do Ensino Fundamental: gestão da água, gestão de resíduos sólidos e mudanças climáticas. Com a parceria, o Tribunal pretende ampliar o alcance das ações, com o apoio da experiência da Arquidiocese em educação ambiental e de sua rede de comunidades, pastorais e instituições vinculadas à Igreja.

“Por meio da Escola de Contas Públicas, coordenada pelo Conselheiro Júlio Pinheiro, e com a parceria fundamental da Arquidiocese, vamos unir conhecimentos e experiências para fortalecer o projeto Caminho Sustentável e ampliar a conscientização sobre a importância de cuidar da nossa Amazônia”, afirmou a conselheira-presidente do TCE-AM, Yara Amazônia Lins.

Ações conjuntas



Entre as primeiras iniciativas está a adaptação de materiais educativos elaborados pela Arquidiocese, com apoio técnico do Tribunal, para impressão e distribuição. A previsão inicial é fornecer cerca de mil cartilhas. O acordo também prevê a participação de representantes da Igreja em atividades de campo do TCE-AM com escolas.

O cardeal Leonardo Steiner, arcebispo metropolitano de Manaus, destacou que a Igreja já desenvolve iniciativas de conscientização ambiental nas comunidades e que a cooperação poderá ampliar esse trabalho. “Nós elaboramos subsídios, que agora, com a ajuda do Tribunal de Contas, podemos usar melhor esses subsídios, e também em outras comunidades”, disse.

Rede comunitária



A atuação da Arquidiocese reúne instituições como a Cáritas Arquidiocesana, a Fundação RioMar, a Associação Madre Teresa e o Centro de Defesa e Proteção dos Direitos Humanos e da Natureza, além de pastorais e grupos de catequese. Essa estrutura poderá contribuir para disseminar os conteúdos educativos em cerca de mil comunidades ligadas à Igreja no Amazonas.

O vice-presidente do TCE-AM, conselheiro Josué Neto, destacou o papel dessa rede. Ele ressaltou a atuação da Cáritas, presente nessas comunidades, e afirmou que a expectativa é que a parceria contribua para melhorar as condições ambientais no Amazonas nos próximos anos.

“Fazer chegar a informação é parte essencial desse trabalho de prevenção e educação ambiental. Não vamos medir esforços para que todo o material, seja digital, seja gráfico, chegue nessas mil comunidades do nosso Estado”, afirmou.

O coordenador-geral da ECP, conselheiro Júlio Pinheiro, ressaltou que o Caminho Sustentável já vinha sendo desenvolvido pelo Tribunal e que a parceria amplia as possibilidades de levar a educação ambiental a diferentes públicos.

O acordo não prevê transferência de recursos financeiros entre as instituições. Cada participante ficará responsável pelas despesas das atividades que executar, conforme suas disponibilidades. As ações serão planejadas conjuntamente, com definição de responsabilidades, cronogramas e formas de acompanhamento dos resultados.