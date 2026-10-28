Campanha do TCE-AM leva música e doações ao Abrigo Monte Salém

O Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) encerrou, nesta terça-feira (27), uma campanha solidária com a entrega de doações ao Abrigo Monte Salém, no Tarumã, zona oeste de Manaus. A ação contou com uma apresentação especial do Coral do Tribunal, que, pela primeira vez, preparou um repertório voltado ao público infantil.

Para a presidente do TCE-AM, conselheira Yara Amazônia Lins, a iniciativa reforça o compromisso da instituição com ações que promovem o cuidado e a solidariedade.

“A solidariedade faz parte dos valores que buscamos fortalecer permanentemente no Tribunal. Nosso compromisso com a sociedade também passa pelo olhar atento às pessoas, pelo acolhimento e pela disposição de contribuir”, destacou a conselheira-presidente.

A iniciativa contou com a atuação conjunta do Departamento de Gestão de Pessoas (Degesp), da Diretoria de Cerimonial (Dicer) e da Diretoria de Saúde (Disau). Além da apresentação musical, a programação incluiu atividades de pintura, brincadeiras, interação com as crianças e um lanche de confraternização.

Segundo a diretora de Cerimonial do TCE-AM, Lia Ayub, a atividade integra as ações sociais desenvolvidas pelo Tribunal ao longo do ano. Desta vez, a programação também fez referência ao Dia das Crianças e ao aniversário da Corte, celebrado em 14 outubro.

“O Tribunal de Contas está sempre presente nessas ações. A gente está sempre fazendo trabalhos que envolvem a comunidade de uma maneira geral”, afirmou.

Realizada entre os dias 14 e 26 de outubro, a campanha arrecadou 251 peças de roupas, 19 pares de calçados e 49 itens de higiene. As contribuições também incluíram 16 latas de leite, dez brinquedos, três pacotes de fraldas, uma mochila e uma bolsa.

Além disso, a mobilização permitiu atender aos pedidos de 28 cartinhas escritas pelas crianças, com a entrega de presentes personalizados.

A chefe do Degesp, Jeane Benoliel, ressaltou a participação dos servidores e colaboradores, destacando a importância de iniciativas que incentivam o engajamento coletivo.

“É muito gratificante ver como os servidores abraçam essas iniciativas. Datas comemorativas nos dão a oportunidade de reunir as pessoas em torno de um propósito em comum. Tivemos uma participação muito positiva, e cada contribuição foi importante para tornar essa ação possível”, afirmou.

A diretora do Abrigo Monte Salém, Patrícia Pechim, destacou a importância da visita, especialmente pela oportunidade de proporcionar às crianças uma experiência diferente por meio da música.

“Essa experiência está sendo única para eles”, afirmou, ao explicar que as crianças ainda não haviam presenciado uma apresentação de coral.

Sobre o abrigo

Em funcionamento há 24 anos, o abrigo acolhe crianças encaminhadas pela Justiça em situações de risco social. Elas permanecem na instituição até a definição judicial sobre o retorno à família de origem ou a adoção.

Segundo Patrícia, aproximadamente 80% da manutenção do abrigo depende de doações de pessoas físicas, empresas e parceiros. A instituição também participa de editais públicos de fomento, que oferecem apoio financeiro por períodos determinados.