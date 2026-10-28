Democratas dos EUA criticam plano de Trump de conceder visto a Flávio Bolsonaro

Comitê da Câmara e parlamentares questionam possível asilo ao senador brasileiro, a menos de uma semana das eleições de meio de mandato

O Comitê de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados dos EUA, ligado aos democratas, criticou a decisão do governo americano de conceder vistos ao senador Flávio Bolsonaro (PL) e à família.

Em publicação nas redes sociais, o grupo comparou o caso à política migratória americana para pessoas que fogem de conflitos no Sudão e no Haiti. “Fugir da violência não se qualifica. Negar os resultados eleitorais, sim”, afirmou o comitê, ao dizer que Rubio “estende o tapete vermelho” ao brasileiro.

Outros democratas também reagiram no Threads. O candidato Isaiah Martin chamou Flávio de “imigrante ilegal criminoso” e disse que o contribuinte americano pagaria pela proteção da família e por suas viagens.

O deputado Joaquin Castro afirmou que perder uma eleição não é motivo para pedir asilo e cobrou explicações do governo Trump ao Congresso sobre seu papel na saída do senador, que é investigado no Brasil por suspeitas de corrupção, lavagem de dinheiro e evasão de divisas.

O Departamento de Estado informou na terça (27) que concederá os vistos, mas ainda não disse se os documentos já foram emitidos. Nesta quarta (28), Trump disse que “aprovaria” a ida da família e afirmou considerar os Bolsonaro “boas pessoas”. Ele também voltou a criticar a eleição brasileira, que classificou como “muito estranha”.

O governo argentino confirmou, na madrugada desta quarta, que Flávio entrou no país com a família na noite de terça, a primeira confirmação oficial de que ele deixou o Brasil. A saída ocorreu depois de Alexandre de Moraes, do STF, ordenar a entrega de seus passaportes. As críticas surgem a menos de uma semana das eleições legislativas americanas, marcadas para 3 de novembro.

