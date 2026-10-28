Aeronaves já lançaram 3,2 milhões de litros de água contra incêndios no AM

Força-tarefa estadual e federal opera com 18 aeronaves desde 11 de outubro, com apoio de imagens de satélite

Em duas semanas, as 18 aeronaves da força-tarefa dos governos estadual e federal despejaram 3,2 milhões de litros de água para combater incêndios florestais no Amazonas. A frota tem oito Air Tractor, dois KC-390 e oito helicópteros, sendo 16 do Governo Federal e duas do Estadual. Os lançamentos são coordenados pela Sala de Situação do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM).

Segundo o coronel Helliton Silva, coordenador das operações aéreas, a equipe usa imagens de satélite para definir os alvos prioritários e passa as coordenadas geográficas aos pilotos, pois não é possível identificar comunidades apenas pelo nome lá do alto. Os aviões atuam no combate aéreo, enquanto os helicópteros transportam militares, brigadistas e equipamentos.

As bases ficam em Manaus, Itacoatiara e Parintins, que, junto com Autazes, concentram os maiores focos ativos. Cerca de 1.500 bombeiros e brigadistas participam da operação, que inclui a contratação de 153 brigadistas pelo programa Floresta em Pé.

Entre 1º de junho e 26 de outubro, o CBMAM registrou 3.889 ocorrências de incêndios urbanos e florestais e combateu 24.272 focos, sendo 4.732 na capital e 19.540 no interior.

Entre maio de 2025 e setembro de 2026, o número de municípios com bases permanentes mais que dobrou, de 11 para 26. Entre 2019 e 2025, o efetivo subiu de 692 para 1.537 militares, após o primeiro concurso em 11 anos.