Governo libera R$ 5,2 bilhões em crédito extra, com foco no BPC

Recursos remanejados reforçam assistência social, saúde e outras áreas do Executivo

O Ministério do Planejamento e Orçamento autorizou o crédito suplementar de R$ 5,166 bilhões nos orçamentos fiscal e da Seguridade Social para reforçar despesas de vários órgãos do Executivo. A Portaria nº 485/2026 foi divulgada nesta quarta-feira (28), e o dinheiro virá da anulação de dotações já existentes.

A maior parte, R$ 4,726 bilhões, cerca de 90% do total, vai para o Fundo Nacional de Assistência Social, que pagará o Benefício de Prestação Continuada (BPC) à pessoa com deficiência e a Renda Mensal Vitalícia por invalidez.

Na saúde, R$ 387,6 milhões serão aplicados na assistência farmacêutica do SUS, para a compra e distribuição de medicamentos da atenção básica e de componente especializado. Os maiores reforços vão para São Paulo, com R$ 66 milhões, Paraná, com R$ 56,9 milhões, e Rio Grande do Sul, com R$ 48,2 milhões. Minas Gerais recebe R$ 30,4 milhões e Goiás, R$ 26,4 milhões.

O restante atende áreas como ensino profissional marítimo militar, com R$ 27,4 milhões, administração do Ministério da Agricultura, com R$ 10,9 milhões, e projetos de desenvolvimento sustentável local, com R$ 10,6 milhões.

Entre as fontes dos recursos estão subvenções a operações agropecuárias, transferências do setor energético, despesas de pessoal e programas da área de saúde.

