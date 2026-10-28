Amazonas decreta emergência em saúde por 180 dias com seca isolando 562 comunidades

Decreto cita dificuldade para levar medicamentos e oxigênio a áreas afetadas pela estiagem severa

O Governo do Amazonas decretou situação de emergência em saúde pública por 180 dias, em razão dos impactos da estiagem severa no estado. O decreto foi publicado no Diário Oficial na segunda-feira (26) e considera o isolamento de comunidades, as dificuldades no transporte de materiais de saúde e os problemas no atendimento à população.

Um levantamento preliminar da Defesa Civil estadual identificou 562 comunidades isoladas pela seca dos rios. Com isso, os moradores têm mais dificuldade de acessar serviços de saúde, e o transporte de pacientes e o abastecimento de medicamentos e oxigênio medicinal podem ficar comprometidos.

O texto cita ainda acidentes fluviais em Itamarati, Eirunepé e Borba, com perda ou comprometimento de cargas de medicamentos, insumos, produtos para saúde e cilindros de oxigênio medicinal. O decreto não informa quando os acidentes ocorreram, quantas ocorrências foram registradas nem quanto material foi afetado.

O governo também menciona 19 processos administrativos com pedidos dos municípios por medicamentos, insumos, equipamentos, oxigênio medicinal e apoio logístico. Esses registros serviram para identificar as necessidades e organizar a resposta estadual.