TJAM escolhe Grace Benayon, Marco Choy e Carlos Alberto para lista tríplice

Governador tem 5 dias para nomear o novo desembargador a partir da relação escolhida pelo Tribunal Pleno nesta terça-feira.

O Tribunal de Justiça do Amazonas definiu nesta terça-feira, dia 11, os 3 advogados que disputam a vaga de desembargador pelo Quinto Constitucional.

A votação do Tribunal Pleno selecionou Grace Anny Fonseca Benayon Zamperlini com 21 votos, Marco Aurélio de Lima Choy com 20 votos e Carlos Alberto de Moraes Ramos Filho com 18 votos. A cadeira ficou disponível após a aposentadoria de Domingos Jorge Chalub Pereira, que representou a advocacia na Corte entre os anos de 2004 e 2025.

A escolha dos magistrados foi baseada em uma relação prévia com 6 nomes enviada pela Ordem dos Advogados do Brasil no Amazonas.

Essa seleção inicial ocorreu no dia 14 de maio por meio de consulta direta à categoria, garantindo a paridade de gênero com 3 mulheres e 3 homens, conforme a Portaria 367 de 2025.

Além dos vencedores, a lista original contava com a presença de Giselle Falcone Medina, Carmem Valerya Romero Salvioni e Aniello Miranda Aufiero.

O documento com a lista tríplice será encaminhado ao chefe do Executivo estadual. Segundo o parágrafo 1 do artigo 131 da Lei Complementar 261 de 2023, o governador do Estado possui um prazo de 5 dias após o recebimento para escolher e nomear o novo integrante do tribunal.

Assim que a decisão for publicada no Diário Oficial do Amazonas, caberá ao presidente do TJAM agendar a data e o horário da cerimônia oficial de posse.