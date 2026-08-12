Governador Roberto Cidade anuncia novo desembargador do Tribunal de Justiça do Amazonas

O governador Roberto Cidade vai anunciar na noite desta terça-feira (11/08) o nome do novo desembargador do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM-AM) que vai ocupar a vaga do Quinto Constitucional, destinada aos membros da Ordem dos Advogados do Brasil no Amazonas (OAB), após a aposentadoria do desembargador Domingos Chalub, em agosto de 2025.

O novo desembargador sairá da lista tríplice aprovada durante sessão do TJAM, na manhã desta terça-feira, que escolheu os nomes Grace Anny Fonseca Benayon Zamperlini, Marco Aurélio de Lima Choy e Carlos Alberto de Moraes Ramos Filho.

Local: Sala de Imprensa da Sede do Governo do Amazonas, Avenida Brasil, Compensa.

Data: Terça-feira, 11/08

Horário: 21h