Flávio Bolsonaro descarta troca de vice e classifica denúncia como farsa

Candidato à presidência defendeu Alfredo Gaspar de acusação criminal e apontou suposta armação política contra a sua chapa.

O senador e candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro negou nesta terça-feira, dia 11, os boatos sobre a substituição de seu vice, Alfredo Gaspar. Durante uma coletiva de imprensa na sede de sua campanha no Lago Sul, bairro nobre de Brasília, o parlamentar classificou como farsa as denúncias de estupro de vulnerável que envolvem o seu aliado.

Segundo o candidato, a acusação seria uma retaliação armada no período em que Gaspar atuava como relator da comissão parlamentar do INSS, ocasião em que cobrou a prisão do filho do atual presidente e defendeu aposentados de supostos prejuízos causados pelo governo petista. Flávio reiterou total confiança no colega, definindo a sua figura como uma pessoa do bem e dedicada à área da segurança pública.

A denúncia contra o candidato a vice foi formalizada no dia 27 de março pelo deputado Lindbergh Farias e pela senadora Soraya Thronicke. Cerca de 1 mês após a acusação inicial, a Polícia Federal solicitou ao Supremo Tribunal Federal a abertura de um inquérito. O ministro Gilmar Mendes assumiu o processo, que corre em sigilo, e pediu um parecer da Procuradoria Geral da República, a qual por sua vez exigiu novas diligências policiais.

O cenário ganhou novos contornos após a Câmara dos Deputados enviar ao STF um depoimento sugerindo que toda a história criminal teria sido fabricada contra Gaspar. Nas redes sociais, Lindbergh Farias chamou de absurda a versão de que ele teria subornado um comerciante para inventar o crime. Posteriormente, veículos de imprensa revelaram que Luis Antonio Lopes, o responsável por delatar a suposta armação, é filiado ao mesmo partido político de Flávio Bolsonaro e Alfredo Gaspar.