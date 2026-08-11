Pascarelli denuncia suposta lista pronta e abandona votação

Desembargador relatou rumores de interferência externa na escolha da nova vaga antes de declarar suspeição e deixar o plenário

A sessão desta terça-feira, dia 11, para a escolha da lista tríplice do Tribunal de Justiça do Amazonas começou em clima de tensão. Antes do início do pleito, o desembargador Flávio Pascarelli declarou suspeição e deixou o plenário.

Em seu discurso de saída, o magistrado revelou a circulação de rumores sobre uma suposta interferência externa, incluindo um veto a uma das candidatas e a existência de 3 nomes já definidos previamente para compor a relação oficial.

Embora não tenha citado nomes diretamente, Pascarelli fez forte referência à candidata mais votada na consulta direta da classe dos advogados.

O desembargador destacou que não poderia confirmar a veracidade dos boatos, mas alertou aos colegas que a Constituição não concede a autoridades externas o poder de veto ou a permissão para impor listas prontas à Corte.

Segundo ele, aceitar tal cenário seria apenas homologar a vontade de pessoas de fora do colegiado, o que retiraria a total legitimidade da votação.

A decisão de se retirar da sessão foi motivada por um vínculo familiar do magistrado com uma das concorrentes ao cargo. Para evitar qualquer dúvida sobre interesse pessoal no resultado, ele optou por não participar da escolha e ressaltou que não pediria votos a favor ou contra ninguém.

Com a manifestação enfática do desembargador, o resultado da eleição servirá como um indicativo para confirmar ou desmentir os rumores de bastidores sobre os 3 nomes supostamente escolhidos de forma antecipada.