Dólar sobe e Ibovespa avança com atenção a dados econômicos

Mercado acompanha IPCA-15, dívida pública e indicadores dos Estados Unidos nesta quarta-feira (26).

O dólar opera em alta nesta quarta-feira (26), enquanto o Ibovespa registra avanço, em um dia marcado pela divulgação de importantes indicadores econômicos no Brasil e nos Estados Unidos. A moeda americana subia 0,39% pela manhã, cotada a R$ 5,1602. Já o principal índice da Bolsa brasileira avançava 0,20%, aos 174.932 pontos.

Na véspera, o dólar fechou em queda de 0,25%, a R$ 5,1399. O Ibovespa teve alta de 1,55% e encerrou o pregão aos 174.577 pontos.

Entre os principais dados acompanhados pelos investidores está o IPCA-15, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O indicador é considerado uma prévia da inflação oficial do país e registrou queda de 0,40% em agosto.

Também estão no radar os dados sobre a dívida pública brasileira. O Tesouro Nacional divulga nesta quarta-feira o relatório referente a julho e informações sobre o Plano Anual de Financiamento (PAF) 2026, que apresenta as estratégias do governo para captação de recursos e administração da dívida ao longo do ano.

Outro destaque é o resultado da arrecadação federal. A Receita Federal informou que o governo arrecadou R$ 289,3 bilhões em impostos em julho, valor 9% maior, em termos reais, que o registrado no mesmo mês de 2025. O resultado foi o maior para um mês de julho desde o início da série histórica, em 1995.

No exterior, os investidores acompanham a segunda prévia do PIB dos Estados Unidos referente ao segundo trimestre. Também serão divulgados os dados de julho do índice de preços de gastos com consumo (PCE), um dos principais indicadores de inflação monitorados pelo Federal Reserve, o banco central americano.

Os dados podem influenciar as expectativas do mercado sobre os próximos passos da política monetária tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos.