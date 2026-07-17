Vazamento de gás mantém 10 escolas fechadas na Zona Sul

Secretaria de Educação prolonga suspensão das aulas para garantir a segurança dos alunos após acidente no Distrito Industrial.

A Secretaria Municipal de Educação confirmou nesta sexta-feira, dia 17, que 10 unidades de ensino continuarão com as atividades paralisadas devido a um vazamento de gás estireno.

O incidente aconteceu na última quarta-feira, dia 15, nas dependências de uma empresa situada no Distrito Industrial, na zona Sul da cidade.

A manutenção da paralisação é uma medida estritamente preventiva e busca resguardar a saúde de estudantes, professores e todos os funcionários das unidades.

O órgão municipal reforçou que a reabertura dos portões só acontecerá quando os agentes de segurança atestarem que o ambiente está totalmente livre de riscos.

Enquanto a situação é monitorada, a orientação é que os pais e responsáveis acompanhem as redes e comunicados oficiais de cada escola para saber a data exata do retorno.

As 10 instituições de ensino afetadas estão divididas em 3 áreas da região. No Parque Jardim Mauá, as aulas seguem bloqueadas nas escolas municipais Ana Maria de Souza Barros, Nova Vida, Professora Maria Raimunda Marques Brasil, Poeta João Cabral de Melo Neto e Vila da Felicidade, além do Centro Municipal de Educação Infantil Padre Luis Ruas.

No bairro Mauazinho, a suspensão atinge a Creche Municipal Manuel Octávio Rodrigues Souza, a escola municipal Escritor Anísio Teixeira e o Centro Municipal de Educação Infantil Fátima Maciel da Costa. Já na região do Crespo, a paralisação se aplica à escola municipal Joaquim da Silva Pinto.