Moraes ordena depoimento de Flávio Bolsonaro por suspeita de calúnia

Senador prestará esclarecimentos à Polícia Federal após associar o presidente Lula a diversos crimes em publicação nas redes sociais.

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou que a Polícia Federal realize o interrogatório do senador e pré-candidato à Presidência Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro.

A oitiva está marcada para o dia 28 de julho, às 14h, e integra a investigação que apura se o parlamentar cometeu crime de calúnia contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

O inquérito foi motivado por uma mensagem publicada pelo senador na rede social X no dia 3 de janeiro. Na postagem em questão, ele compartilhou fotos de Lula ao lado do então presidente venezuelano Nicolás Maduro.

O texto divulgado afirmava que o petista seria delatado e decretava o fim do Foro de São Paulo. A publicação ainda trazia acusações, associando o governante brasileiro a práticas de lavagem de dinheiro, eleições fraudadas, apoio a ditaduras, suporte a terroristas e tráfico internacional de drogas e armas.