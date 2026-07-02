Michelle Bolsonaro desiste de disputa ao Senado pelo DF

Em meio a atritos com Flávio Bolsonaro, a ex-primeira-dama deixa a presidência do PL Mulher para focar na família.

O presidente nacional do Partido Liberal, Valdemar Costa Neto, confirmou ao portal Metrópoles nesta quinta-feira, 2, que Michelle Bolsonaro não deve mais concorrer ao cargo de senadora pelo Distrito Federal. A ex-primeira-dama justificou a decisão afirmando estar cansada do cenário político e ressaltou que seu foco agora será a saúde do marido, Jair Bolsonaro, e o bem-estar da filha caçula, Laura. Com essa movimentação, ela também renunciou à presidência do braço feminino da legenda, o PL Mulher.

A desistência ocorre em um momento de forte tensão interna envolvendo o senador e pré-candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro. O conflito teve início no final de 2025, quando Michelle se opôs abertamente à aliança do partido com Ciro Gomes, do PSDB, para o governo do Ceará, uma articulação que era defendida pelo enteado.

Durante uma ligação telefônica sobre o assunto, ela relatou ter se sentido humilhada e desrespeitada. Apesar das tentativas de Valdemar Costa Neto de apaziguar os ânimos entre as partes, a esposa do ex-presidente rejeitou os pedidos para continuar na corrida eleitoral.

Sem a presença de Michelle na chapa majoritária, o partido já estuda alternativas para a vaga no Senado. Os nomes mais cotados no momento são a deputada federal Bia Kicis e o senador Izalci Lucas. O parlamentar planejava inicialmente concorrer ao governo do Distrito Federal, mas perdeu espaço na configuração política depois que a sigla optou por apoiar a reeleição de Celina Leão, do Progressistas.

Diante da repercussão negativa do caso, Flávio Bolsonaro publicou uma nota oficial pedindo desculpas caso tenha ofendido a madrasta e destacou a importância dela tanto para a coesão familiar quanto para o fortalecimento do partido.

Em um encontro com lideranças femininas na quarta-feira, 1, ele voltou a elogiar publicamente o trabalho de Michelle, reconhecendo que sua atuação inspirou diversas mulheres a entrarem na política. O pré-candidato aproveitou a ocasião para apelar pela união do grupo e se colocar como a principal alternativa para evitar a continuidade do atual governo petista no país.