Acesso à internet cresce entre idosos e cai entre crianças no Brasil

Dados do IBGE mostram que a população acima de 60 anos impulsiona o uso da rede, enquanto a preocupação com a segurança afasta o público infantil.

A conectividade está mudando de perfil no Brasil. Uma pesquisa divulgada nesta quinta feira, 2, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística aponta que a população com 60 anos ou mais liderou o aumento no uso da internet em 2025. A parcela de idosos conectados subiu de 70,1% em 2024 para 74,5% neste ano, acumulando um salto de 29,6 pontos percentuais desde 2019. O órgão avalia que essa alta ocorre graças à crescente facilidade em lidar com os dispositivos e à incorporação dessas ferramentas nas tarefas diárias.

Caminhando na direção contrária, as crianças de 10 a 13 anos compõem a única faixa etária que diminuiu a presença no ambiente virtual. O acesso à rede por esse grupo recuou de 84,9% para 84,4%. Aqueles que estão fora da internet justificam o comportamento alegando falta de necessidade, motivo citado em 33,8% das respostas, ou temores ligados à privacidade e segurança, que representam 30,3%.

O cenário se repete na utilização de celulares, que caiu de 56,7% para 55,2% entre o público infantil, motivado igualmente pelo medo da exposição. Simultaneamente, a adoção dos smartphones cresceu de 78,3% para 80,3% entre a terceira idade.

No panorama nacional, o país contabiliza 168,7 milhões de internautas, o que significa que 90,5% dos brasileiros a partir dos 10 anos estão online em 2025, uma leve alta em comparação aos 89,2% do ano anterior. A esmagadora maioria, 98,7%, utiliza o celular para navegar. As atividades preferidas englobam chamadas de voz e vídeo com 95,3%, troca de mensagens com 90,2%, consumo de vídeos com 89,3%, navegação em redes sociais com 84,9% e consumo de música ou podcasts com 83,7%.

O levantamento também indica uma inclusão digital maior no interior do país, visto que a diferença de acesso entre as zonas urbanas e rurais despencou de 37,5 pontos em 2016 para apenas 8,5 pontos percentuais atualmente.