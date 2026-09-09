Manaus amanhece coberta por fumaça e ar fica insalubre

Sensores registraram índices acima de 150 em diferentes pontos da capital nesta quarta-feira (9)

Manaus amanheceu coberta por fumaça nesta quarta-feira (9), com diferentes áreas da capital apresentando qualidade do ar ruim e insalubre. Dados consultados por volta das 5h30, por meio de sensores da plataforma PurpleAir, indicaram concentração elevada de partículas finas na atmosfera.

De acordo com a classificação utilizada pela plataforma, índices entre 151 e 200 são considerados “Unhealthy”, ou insalubres. Nessa faixa, a exposição à poluição pode provocar efeitos à saúde, principalmente entre pessoas mais sensíveis.

Já índices de 101 a 150 são classificados como insalubres para grupos sensíveis, enquanto registros entre 51 e 100 são considerados moderados. A faixa de 0 a 50 corresponde à qualidade do ar boa.

No mapa consultado às 5h26, vários pontos de Manaus apresentavam índices superiores a 150. Os maiores registros foram identificados em São Jorge, com 183, na região do Centro, com 180, e em outros pontos da zona oeste e sul, com índices de 179 e 172. Outros sensores marcavam 171, 119, 103, 94 e 79, mostrando que a concentração de poluentes variava entre as áreas da cidade.

A fumaça também atingia municípios da região metropolitana. Iranduba registrava índice de 154, enquanto Manacapuru e Manaquiri apresentavam 112 e 119, respectivamente.

Esses valores estão na faixa considerada insalubre para grupos sensíveis. Em Careiro, o índice era de 91, e em Novo Airão, de 67, ambos classificados como moderados.

A piora na qualidade do ar ocorre durante o período de calor e estiagem no Amazonas, quando as condições mais secas podem favorecer a ocorrência e a propagação de queimadas, aumentando a concentração de fumaça na atmosfera. Episódios semelhantes já foram registrados na região ao longo da atual temporada.