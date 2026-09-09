Lula cobra quebra total de sigilo no caso Banco Master

Presidente critica vazamentos seletivos e defende investigação de todos os envolvidos, “doa a quem doer”

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltou a defender, nesta quarta-feira (9), a quebra completa do sigilo das investigações relacionadas ao caso do Banco Master. Em publicação nas redes sociais, o presidente afirmou que é necessário esclarecer todos os fatos e investigar os envolvidos, independentemente de quem sejam.

Lula criticou o que chamou de “vazamentos seletivos” de informações da investigação e afirmou que a divulgação de conteúdos de forma parcial pode interferir na corrida eleitoral. Segundo o presidente, todos os envolvidos devem ser investigados e o país precisa ter acesso à verdade sobre o caso.

Na publicação, Lula citou como exemplo a Operação Spoofing, realizada em 2019 e conduzida pelo então ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Ricardo Lewandowski. Para o presidente, a condução daquele processo deveria servir de referência para o caso atual.

O governo também demonstrou incômodo com vazamentos envolvendo Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha, filho do presidente, e Marco Aurélio Santana, conhecido como Marcola, que foi chefe de gabinete de Lula. Aliados do presidente avaliam que informações divulgadas de forma descontextualizada podem ter motivação política.

As investigações relacionadas ao Banco Master estão sob relatoria do ministro André Mendonça, que recentemente retirou o sigilo de documentos da apuração envolvendo o caso. A decisão intensificou o embate entre integrantes do STF e aumentou a crise institucional na Corte.

Lula também afirmou que, diante da gravidade das suspeitas envolvendo o que classificou como o maior crime financeiro da história do país, são necessárias explicações e medidas imediatas para enfrentar a crise institucional que, segundo ele, atingiu o Poder Judiciário.