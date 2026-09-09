Envira participa da III Jornada Técnica TCE pela Educação e reforça compromisso com a qualidade do ensino

O município de Envira participa, nos dias 8 e 9 de setembro, da III Jornada Técnica TCE pela Educação, realizada em Manaus-AM, na sede do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM).

Representam o município o secretário municipal de Educação, Neuzeli Ferreira Galvão, e o ponto focal, Keslem Junior da Silva.

O evento reúne gestores e profissionais da área para promover o diálogo, a troca de experiências e a construção de estratégias voltadas ao fortalecimento das políticas públicas educacionais.

A participação de Envira reforça o compromisso da Gestão Municipal e da Secretaria Municipal de Educação (SEMED) com a busca por novos conhecimentos, o aprimoramento dos processos de gestão e a implementação de ações capazes de contribuir para a melhoria dos resultados da educação municipal.

Durante a jornada, são compartilhadas experiências e estratégias que podem auxiliar os municípios no planejamento e na execução de políticas públicas voltadas à melhoria do ensino e do atendimento à comunidade escolar.

Para a gestão municipal, a participação representa mais uma oportunidade de transformar conhecimento em ações concretas, fortalecendo o planejamento, a gestão educacional e a construção de uma educação cada vez mais eficiente e inclusiva em Envira.