Thaísa Cidade representa Roberto Cidade em reunião com segmento social e apresenta propostas de inclusão

Encontro reuniu cerca de 500 pessoas e promoveu diálogo com representantes de instituições que atuam no atendimento e na defesa dos direitos das pessoas com deficiência

A primeira-dama Thaisa Cidade participou, nesta terça-feira (08/09), de uma reunião com cerca de 500 pessoas ligadas ao segmento social de Manaus. O encontro promoveu diálogo, acolhimento e escuta com representantes de instituições e associações que desenvolvem trabalhos voltados, principalmente, às pessoas com deficiência (PcDs).

Participaram da reunião representantes de mais de dez instituições e organizações da sociedade civil (OSCs) que atuam diretamente nas comunidades, com ações de atendimento, acolhimento e inclusão social. Durante o encontro, foram apresentadas as propostas do candidato à reeleição, o governador Roberto Cidade (União Progressista), para a inclusão das pessoas com deficiência.

“O governador Roberto Cidade tem se empenhado muito para fazer do Amazonas um estado cada vez mais inclusivo, e isso não está só no discurso, está nas iniciativas que vem adotando desde o primeiro dia que assumiu o governo do estado. Ele quer e tem muito mais a fazer, por isso peço que nos apoiem nessa caminhada do bem, para que possamos dar ainda mais oportunidades de uma vida digna às nossas crianças, jovens, idosos e pessoas com deficiência”, declarou Thaisa.

Escuta

Esposa do vice-governador e candidato à reeleição Serafim Corrêa, Iza Albuquerque ressaltou a importância da participação das instituições na construção de políticas públicas. Segundo ela, ouvir as organizações que atuam diretamente com a população aproxima o poder público das necessidades reais das famílias.

“É fundamental ouvir as instituições, o governo não pode simplesmente instituir políticas públicas sem conhecer a realidade de quem está na ponta. É por meio do povo, das instituições e das associações que conseguimos compreender as necessidades e construir políticas que realmente façam a diferença”, afirmou Iza Albuquerque.

Propostas para pessoas com TEA

Entre as propostas apresentadas por Roberto Cidade para a área social está a ampliação das políticas públicas voltadas às famílias atípicas e às pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). As medidas incluem ações de assistência social, atendimento especializado, apoio às mães e expansão dos serviços no interior do Amazonas.

Casa Mãe Atípica

A proposta prevê a criação de um espaço dedicado ao acolhimento e ao cuidado das mães atípicas, com oferta de terapias, acompanhamento psicológico e multiprofissional, orientação e atividades voltadas ao bem-estar e à qualidade de vida. A iniciativa parte do princípio de que quem dedica a vida aos cuidados dos filhos também precisa de apoio e atenção.

Secretaria da Causa TEA

Outra proposta é a criação de uma estrutura específica para coordenar e integrar as políticas públicas destinadas às pessoas com autismo e seus familiares. A medida busca organizar os serviços, ampliar a articulação entre as áreas e garantir maior continuidade no atendimento.

Auxílio Atípico

Também está prevista a criação de um benefício mensal de R$ 500 destinado a famílias em situação de vulnerabilidade, integrado à Rede Amazonas de Cuidado Atípico. A proposta busca reforçar a proteção social de famílias que enfrentam custos e necessidades específicas relacionados à rotina de cuidados.

Centro de Referência para pessoas com TEA

A construção de um Centro de Referência de Atendimento a Pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) está entre as medidas propostas para ampliar a oferta de atendimento especializado e criar uma referência para as famílias que necessitam de acompanhamento contínuo.

Mais atenção à primeira infância

As propostas também contemplam a ampliação da educação infantil, com a construção de novas creches no interior e maior apoio aos municípios. A iniciativa prevê a integração entre a educação e outras áreas, como saúde, nutrição, vacinação e proteção social, fortalecendo o acompanhamento das crianças e o suporte às famílias.