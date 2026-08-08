Roberto Cidade e Omar Aziz lideram disputa pelo Governo do Amazonas, aponta Poder360

Levantamento nacional do Poder360, que reúne as pesquisas eleitorais mais recentes nos Estados, coloca Omar Aziz (PSD) e Roberto Cidade (União Brasil) como os dois nomes numericamente mais fortes na atual corrida pelo Governo do Amazonas.

No recorte publicado pelo portal, com base na pesquisa Projeta realizada entre 18 e 23 de julho, Omar aparece com 27% das intenções de voto, enquanto Roberto Cidade registra 23,4%. A margem de erro informada é de 1,79 ponto percentual.

O levantamento do Poder360 considera, em cada Estado, os candidatos que aparecem numericamente à frente nos cenários estimulados das pesquisas selecionadas pelo portal. Por esse critério, Omar e Cidade ocupam as duas primeiras posições no Amazonas, formando, neste momento, a dupla que lidera numericamente a disputa estadual.

A fotografia reforça um cenário de eleição competitiva. A diferença entre os dois é de 3,6 pontos percentuais, enquanto os demais nomes não aparecem entre os dois primeiros no quadro nacional divulgado pelo Poder360. Portanto, a formulação mais precisa é dizer que Omar Aziz e Roberto Cidade são, segundo esse levantamento, os dois candidatos numericamente mais bem posicionados na disputa pelo Governo do Amazonas.