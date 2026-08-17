Envira comemora excelentes índices na educação e forma turma do Programa Brasil Alfabetizado 

No último sábado(15), a Prefeitura de Envira celebrou os resultados alcançados na educação, divulgados recentemente, que comprovam o avanço na qualidade do ensino. O município aparece entre as cidades que obtiveram números positivos na alfabetização e na avaliação de desempenho.

Na alfabetização Envira avançou de 19% em 2024 para 61% em 2025 , com mais de 200% de crescimento.No Sistema de Avaliação do Desempenho Educacional do Amazonas, (SADEAM), o município ocupava o penúltimo lugar e passou a ser o segundo município que mais cresceu.

Já no sistema de Avaliação da Educação Básica, SAEB,

( 6° ao 9° Ano do Ensino Fundamental II) Envira estava com média de 2,3 em 2024, e subiu para 3,0, em 20225, registra só um crescimento de 0,7 décimos.

Com tanta evolução no setor da educação, a prefeitura, por meio da Secretaria de Educação, reuniu profissionais, estudantes, autoridades e parceiros em uma noite marcada por reconhecimentos, conquistas e relatos de transformação por meio da educação

A programação foi marcada por momentos de confraternização e reconhecimento ao trabalho desenvolvido diariamente por professores, gestores, coordenadores, equipes técnicas e demais servidores da educação. A noite também destacou a importância da parceria entre escola, família, poder público e comunidade para a construção de uma educação cada vez mais inclusiva e de qualidade.

Um dos momentos mais emocionantes da noite foi a formatura dos alunos do Programa Brasil Alfabetizado (PBA). Durante a cerimônia, alguns estudantes compartilharam relatos sobre suas trajetórias e destacaram a transformação proporcionada pelo acesso à alfabetização.

A solenidade contou com a presença do prefeito Ivon Rates, do vice James França, da secretaria de educação Neuzeli Ferreira Galvão, e representou, para os estudantes, a conclusão de uma importante etapa, mas também o início de novos caminhos. Cada nome escrito, cada palavra aprendida e cada conquista alcançada simbolizam a superação de desafios e a realização de sonhos que, por diferentes motivos, precisaram esperar.

Além da cerimônia de formatura, a noite contou com música, interação, petiscos e momentos de confraternização entre os participantes. A celebração foi preparada como uma forma de reconhecer e valorizar aqueles que fazem a educação acontecer todos os dias.

O evento reforçou que os avanços educacionais de Envira são resultado de um trabalho coletivo e contínuo. E, entre índices e conquistas, histórias como as dos alunos do PBA mostram que o principal resultado da educação está nas pessoas que têm suas vidas transformadas por ela.

Para os estudantes que um dia não conseguiam escrever o próprio nome e hoje conseguem fazê-lo, a conquista vai muito além de uma cerimônia de formatura: é a prova de que nunca é tarde para aprender e que a educação pode transformar uma história.