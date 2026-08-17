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AMAZONAS

Eduardo Braga amplia vantagem na disputa pelo Senado no Amazonas

Pesquisa DMP aponta crescimento do candidato, enquanto corrida pela 2ª vaga segue acirrada entre Alberto Neto, Wilson Lima e Plínio Valério.

A mais recente pesquisa DMP para as eleições de 2026 aponta um cenário favorável para Eduardo Braga (MDB) na disputa pelas 2 cadeiras do Amazonas no Senado Federal. O candidato atingiu 27,8% na média das intenções de voto, registrando um crescimento de 6 pontos percentuais em comparação ao levantamento realizado no mês de julho. Com esse resultado, ele abre uma vantagem de 11,7% sobre o 2º colocado.

A disputa pela 2ª vaga continua intensa. Capitão Alberto Neto (PL) ocupa a 2ª posição com 16,1%, sofrendo um leve recuo de 1,2%. Logo atrás, o ex-governador Wilson Lima (União Brasil) manteve a estabilidade e aparece com 14%, um acréscimo de 0,2%. O senador Plínio Valério (PSDB) figura em 4º lugar com 11,2%, marcando uma queda de 2,2% em relação à pesquisa anterior. A diferença entre esses 3 candidatos é de apenas 4,9%.

Os demais nomes testados registraram números menores. Ismael Munduruku (Rede) marcou 1,4%, acompanhado por Milton Xuxa (Mobiliza) com 1%, Dailson Corrêa (DC) com 0,4%, Evandro de Oliveira (PSTU) com 0,3% e Professora Evony (PSOL) com 0,2%. Os votos brancos e nulos somam 6,9%. O número de eleitores indecisos subiu de 7,3% para 20,7%, um reflexo direto da ausência de nomes como Marcos Rotta, Marcelo Ramos e Chris Melchior neste novo cenário avaliado.

Quando os dados levam em conta apenas a 1ª escolha dos eleitores, a liderança de Eduardo Braga é ainda mais expressiva e alcança 44%, contra 19,8% de Alberto Neto, 12,6% de Wilson Lima e 8,8% de Plínio Valério. No entanto, o cenário da 2ª opção de voto inverte as posições. Wilson Lima lidera essa faixa com 15,4%, acompanhado por Plínio com 13,7%, Alberto Neto com 12,4% e Braga com 11,5%.

O estudo também analisou a relação entre as escolhas para o Senado e o governo estadual. Eleitores de Omar Aziz (PSD) tendem a preferir Eduardo Braga, confirmando a aliança entre os 2 partidos. De forma semelhante, o eleitorado de Maria do Carmo (PL) concentra seu apoio em Capitão Alberto Neto. Por outro lado, os apoiadores de Roberto Cidade e David Almeida dividem seus votos de forma mais equilibrada entre os principais candidatos ao Senado.

O levantamento foi encomendado pela Rede Tiradentes pelo valor de R$ 50.000,00 e ouviu 2.000 eleitores nos 62 municípios amazonenses entre os dias 11 e 14 de agosto. A margem de erro é de 2,2% para mais ou para menos, com índice de confiança de 95%. O registro oficial no Tribunal Superior Eleitoral é o BR-08020/2026.

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