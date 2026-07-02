Amazonas registra saldo positivo e cria mais de 1,4 mil empregos formais em maio

Setor de serviços impulsiona o mercado de trabalho no estado, enquanto a capital Manaus lidera a abertura de postos de trabalho.

O mercado de trabalho no Amazonas apresentou crescimento no mês de maio de 2026, com a criação de 1.477 novos empregos com carteira assinada. O balanço do Novo Caged, divulgado pelo Ministério do Trabalho e Emprego, aponta que todos os cinco grandes setores econômicos avaliados fecharam o período com saldo positivo no estado. A área de serviços despontou como o principal motor dessa expansão ao gerar 785 vagas, seguida pela construção civil com 280 postos, indústria com 199, comércio com 171 e a agropecuária com 42 novas contratações.

A capital amazonense se consolidou como o município com melhor desempenho na geração de empregos formais, sendo responsável por 1.172 das novas vagas. No interior, os destaques ficaram com as cidades de Parintins, que abriu 92 postos, Itacoatiara com 32 e Autazes com 29. O perfil dos contratados mostra que o mercado absorveu tanto a mão de obra masculina quanto a feminina, com o preenchimento de 982 postos por homens e 495 por mulheres.

O levantamento também indica que os jovens de 18 a 24 anos foram os mais beneficiados, ocupando 1.196 das vagas disponíveis, e que a maioria dos contratados, somando 1.407 pessoas, possui o ensino médio completo.

No cenário nacional, o Brasil contabilizou a abertura de 72.960 postos formais em maio de 2026, resultado de 2,20 milhões de admissões frente a 2,13 milhões de desligamentos. Entre janeiro e maio do mesmo ano, o país acumulou um crescimento de 1,6% ao criar 767.326 empregos. O setor de serviços também liderou o índice brasileiro, com o surgimento de 45.655 oportunidades, puxado fortemente pelos segmentos de saúde e assistência social.

Geograficamente, 22 das 27 unidades da federação tiveram resultados positivos no mês, com São Paulo na liderança em números absolutos ao registrar 18.224 contratações, enquanto o Espírito Santo se destacou com o maior crescimento proporcional no período.