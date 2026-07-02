Nova estrutura em Manaus conecta núcleos da Cidade Nova e encerra espera de 40 anos

Governador Roberto Cidade entrega terceira estrutura de concreto do programa estadual focado em melhorar a mobilidade urbana na capital.

O governador Roberto Cidade entregou a terceira ponte de concreto armado do programa estadual de mobilidade urbana em Manaus. Localizada na rua 56, a nova estrutura conecta o núcleo 4 ao núcleo 3 do bairro Cidade Nova, situado na zona norte da capital amazonense. A iniciativa busca costurar a malha viária da cidade, frequentemente interrompida por igarapés, e resolver problemas históricos de deslocamento que afetam os moradores locais.

Durante a cerimônia, o governador destacou que o projeto visa transformar a realidade da população ao oferecer mais segurança e dignidade no trânsito diário. O impacto positivo foi confirmado pelo comerciante Paulo César Batista, morador da área há mais de 40 anos, que relembrou os riscos da antiga travessia de madeira que quebrava constantemente, celebrando a nova estrutura como a realização de um sonho comunitário.

Coordenado pela Secretaria de Estado de Infraestrutura, o programa já entregou 3 pontes em um intervalo menor que 30 dias. Embora a manutenção das vias urbanas seja originalmente uma responsabilidade da gestão municipal, o governo estadual assumiu as intervenções diante da ausência de soluções que duravam décadas. O secretário da pasta, Carlos Henrique Lima, enfatizou o orgulho de facilitar o trajeto de pedestres e veículos por meio dessas conexões modernas, equipadas com passarelas e iluminação própria.

Além desta ligação, o cronograma recente incluiu uma ponte inaugurada em 10 de junho no bairro Planalto, atendendo a uma espera de 20 anos, e outra em 18 de junho, ligando os núcleos 3 e 15 da Cidade Nova. Atualmente, o plano de obras avança com a construção de mais 6 pontes na zona leste da capital, reforçando o planejamento de expansão e integração da infraestrutura de Manaus.