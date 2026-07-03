Acordo retoma exportações de petróleo no Golfo Pérsico, mas volume segue 40% abaixo do nível pré-guerra

A liberação da passagem pelo Estreito de Ormuz impulsionou as vendas da região para mais de 10 milhões de barris diários em junho.



As vendas internacionais de petróleo do Golfo Pérsico superaram a marca de 10 milhões de barris por dia em junho. Esse resultado representa um aumento de mais de 3 milhões na comparação com maio, contudo, o cenário ainda aponta uma defasagem de 40% em relação ao período anterior ao conflito na região.

Os Emirados Árabes Unidos foram os principais responsáveis por essa retomada, liberando a carga que estava retida e ajudando a reduzir os preços globais do produto. A normalização ocorreu graças a um acordo preliminar assinado no dia 17 de junho entre Estados Unidos e Irã, o que permitiu a volta segura da navegação no Estreito de Ormuz, uma rota por onde circula 20% do petróleo mundial.

Levantamentos de diferentes empresas de análise confirmam o crescimento do setor. A Kpler registrou que as exportações conjuntas de Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Kuwait, Iraque e Irã subiram mais de 3,5 milhões de barris diários, totalizando 10,07 milhões. Já a Vortexa calculou 10,2 milhões de barris por dia em junho. Embora o saldo seja muito superior aos 7 milhões registrados em maio, ainda fica bastante distante dos 16,5 milhões observados no mesmo mês do ano anterior. O analista Johannes Rauball detalhou que o armazenamento flutuante em navios chegou a 96 milhões de barris no final de abril e que 23 milhões ainda aguardam para cruzar o estreito.

A movimentação marítima refletiu a trégua na região. Segundo a BRS, 98 petroleiros atravessaram o Estreito de Ormuz entre os dias 22 e 28 de junho, alcançando uma média de 14 embarcações diárias. Analisando os países individualmente, os Emirados Árabes Unidos bateram um recorde exportando até 3,8 milhões de barris por dia, enquanto a Arábia Saudita alcançou 4,52 milhões.

Durante a fase crítica do bloqueio, as duas nações conseguiram utilizar oleodutos alternativos para escoar parte da produção. O Iraque e o Kuwait também apresentaram recuperação no mês, registrando cerca de 800.000 barris por dia cada. Beneficiado pelo afrouxamento de restrições americanas, o Irã ampliou suas vendas em 70%, atingindo 640.000 barris diários.