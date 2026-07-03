Vendas de carros elétricos e híbridos disparam no Brasil em 2026

Mercado registra aumento de 3 vezes nos emplacamentos de modelos a bateria nos primeiros 6 meses do ano, acompanhado por uma alta de 85% na categoria de híbridos.



O mercado automobilístico brasileiro registrou um avanço expressivo na adoção de veículos sustentáveis. Segundo os dados divulgados pela Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), os emplacamentos de carros 100% elétricos totalizaram 90.470 unidades nos primeiros 6 meses de 2026. Esse volume representa um salto de 196% em comparação com os 30.534 veículos comercializados no mesmo período de 2025.

Avaliando apenas os resultados mensais, as vendas de carros totalmente elétricos subiram 0,84% em junho de 2026 na comparação com o mês de maio. Quando o paralelo é feito com junho de 2025, o crescimento atinge impressionantes 258%. O presidente da Fenabrave, Arcelio Junior, destaca que os modelos elétricos ganham espaço de forma consistente no cenário nacional, mesmo possuindo volumes absolutos inferiores a outras categorias.

O setor de automóveis híbridos também apresentou números expressivos no 1º semestre de 2026, alcançando a marca de 154.472 unidades vendidas no país. O resultado evidencia uma expansão de 85% frente aos 83.468 emplacamentos contabilizados nos primeiros 6 meses de 2025.

O desempenho dos híbridos em junho deste ano superou em 8,9% os registros de maio e apontou um aumento de 116% em relação a junho de 2025. De acordo com Arcelio Junior, a boa aceitação dos consumidores consolida os veículos híbridos como os líderes em volume dentro do segmento de carros eletrificados no mercado brasileiro.