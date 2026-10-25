Omar Aziz (PSD) é eleito governador do Amazonas

Senador venceu Professora Maria do Carmo (PL) com 60,07% dos votos válidos, confirmando o favoritismo

O senador Omar Aziz (PSD) foi eleito governador do Amazonas no segundo turno das eleições de 2026, realizado neste domingo (25). Com 87,14% das urnas apuradas, ele tinha 60,07% dos votos válidos, o equivalente a 1.103.690 votos.

A empresária Professora Maria do Carmo (PL) somava 39,90% (734.878 votos) por volta das 20h30, no horário de Brasília.

O resultado confirma o favoritismo mostrado desde o primeiro turno, quando Aziz obteve 40,63% dos votos válidos, contra 24,49% da adversária.

A última pesquisa Quaest, divulgada na véspera da votação, também apontava vantagem do senador, com 59% das intenções de voto contra 41% de Maria do Carmo.