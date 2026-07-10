Marcelo Ramos define destino de sua candidatura com o PT

Ex-deputado estuda deixar disputa pelo Senado para assumir a coordenação da campanha presidencial no Amazonas.

O ex-deputado federal Marcelo Ramos deve definir nesta sexta-feira, dia 10 de julho, o rumo de sua atuação política nas eleições de 2026.

Em uma reunião agendada com a direção nacional de seu partido, ele avaliará se mantém sua pré-candidatura ao Senado ou se aceita o convite para coordenar a campanha do presidente Lula da Silva no estado do Amazonas.

Essa possível troca de planos integra uma série de articulações internas da legenda que visam consolidar e fortalecer a estratégia eleitoral do partido no Amazonas e em toda a região Norte.

Caso decida abrir mão da vaga na disputa majoritária para assumir a coordenação local, Ramos ficará encarregado da complexa missão de estruturar toda a mobilização e as alianças políticas do PT no território amazonense.