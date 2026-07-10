Brasil prepara nova etapa de ajuda à Venezuela

Governo Federal aguarda prioridades de Caracas para coordenar o envio de novos recursos para a reconstrução do país vizinho.

O governo brasileiro está organizando uma nova fase de assistência humanitária para a Venezuela devido aos graves terremotos que atingiram a região norte do país vizinho há cerca de 2 semanas.

Os sismos foram os mais intensos registrados na nação caribenha em mais de 100 anos, provocando a morte de pelo menos 3.889 pessoas e deixando quase 17 mil feridos.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu por mais de 2 horas com ministros e assessores na quinta-feira, dia 9, para avaliar os resultados das primeiras ações de socorro e discutir o planejamento das próximas etapas de apoio e reconstrução.

O encontro contou com a participação de autoridades das pastas de Relações Exteriores, Casa Civil, Desenvolvimento Agrário e também do comando da Aeronáutica.

Embora o debate não tenha chegado a uma conclusão definitiva, a equipe presidencial estabeleceu que o novo plano de operação precisa ser alinhado diretamente com as reais demandas que serão apontadas pelas autoridades venezuelanas.

A coordenação dos trabalhos continua centralizada na Casa Civil da Presidência da República, que aguarda o posicionamento oficial de Caracas para fechar as diretrizes nos próximos dias.

Até o momento, o suporte brasileiro na fase inicial já enviou 60 toneladas de suprimentos médicos e equipamentos, distribuídos por meio de 6 voos humanitários realizados pela Força Aérea Brasileira e pela companhia aérea Gol.

A infraestrutura fornecida incluiu 100 purificadores de água e 1 hospital de campanha estruturado com 30 leitos, centro cirúrgico e ala de emergência infantil preparada para lidar com pandemias.

Para operar todas as instalações e dar suporte logístico em solo, o Brasil enviou um contingente técnico composto por 93 militares da Marinha, 71 bombeiros, 4 especialistas em Defesa Civil e 6 técnicos da Anatel.