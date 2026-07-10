Trump mantém diálogo com Irã, mas descarta cessar-fogo

Posicionamento ocorre após ataques a 3 navios no Golfo e em meio aos esforços do Catar para evitar uma crise no fornecimento global de petróleo.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta sexta-feira (10) que o governo americano aceitou um pedido de Teerã para dar continuidade às negociações diplomáticas, mas alertou claramente que o acordo de cessar-fogo foi encerrado.

A declaração acontece logo após 3 navios comerciais do Catar e da Arábia Saudita sofrerem ataques nesta semana. Como resposta, as forças americanas bombardearam bases iranianas, o que gerou uma retaliação do Irã na quinta-feira (9) contra instalações militares dos Estados Unidos localizadas nos países do Golfo.

Para tentar conter o agravamento da situação, mediadores cataris viajaram para o Irã nesta sexta-feira visando reduzir as tensões entre os 2 países.

O grupo busca debater os problemas de navegação no Estreito de Ormuz e a aplicação de um memorando assinado em junho. A troca de ataques já provocou lentidão no tráfego marítimo da região, gerando forte preocupação internacional sobre o impacto no transporte e na oferta mundial de petróleo.

Essa missão diplomática ocorre mesmo após o Catar ter acusado os iranianos de participação nos ataques recentes às embarcações, reforçando agora o seu papel de apaziguador no conflito.