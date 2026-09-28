Maioria dos eleitores apoiam a proibição das bets, mostra Quaest

Pesquisa aponta 62% de aprovação à medida de Lula, e 32% desaprovam



Uma pesquisa Quaest divulgada nesta segunda-feira (28) mostra que a maior parte dos brasileiros aprova a decisão do governo Lula de restringir as apostas online.

Segundo o levantamento, 62% dos eleitores apoiam a medida, enquanto 32% são contra. O Sudeste tem o maior índice de aprovação, com 66%. Entre as mulheres, o apoio é de 64%, ante 61% entre os homens. Na faixa de 16 a 34 anos, chega a 67%.

O resultado aparece em plena pré-campanha para as eleições presidenciais de 2026, na qual Lula busca a reeleição. Na pesquisa estimulada de primeiro turno, o presidente tem 39% das intenções de voto, contra 34% do senador Flávio Bolsonaro. Em um eventual segundo turno entre os dois, há empate numérico, com 42% para cada um.

Para Felipe Nunes, diretor da Quaest e professor da FGV, o aumento da vantagem de Lula entre mulheres, eleitores de baixa renda e beneficiários do Bolsa Família pode estar associado ao anúncio das medidas promovidas pelo Palácio do Planalto.

A pesquisa ouviu 2.004 pessoas presencialmente entre 24 e 27 de setembro. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-06520/2026, com margem de erro de 2 pontos percentuais e nível de confiança de 95%.