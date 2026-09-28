Show de Simone Morena encerrou a XII Expo Envira 

A cantora Simone Morena se apresentou em Envira. Na noite de domingo ela entregou o que prometeu diante de milhares de pessoas.

Simone cantou sucessos atuais e antigos, agradando a todos os públicos. O show foi a última grande atração da XII Expo Envira, que aconteceu nos dias 25,26 e 27, exaltando a força do homem do campo.

Antes do show, a final do rodeio sacudiu a arena, por onde passaram nas três noites, 46 peões. Luiz Souza de a Feijó foi o campeão, e faturou uma moto zero km.

“Enquanto nós na gestão estivermos, iremos prestigiar e fortalecer o homem do campo. Essa feira passou quatro anos renegada, esquecida, igual o produtor rural e já não tinha mais esperanças de dias melhores. Mas nós voltamos e a feira e a esperança também”, disse o prefeito Ivon Rates ao abrir a final do rodeio.

Na próxima semana a prefeitura vai divulgar o balanço geral da feira, quando todo o aporte financeiro movimentado durante o evento será publicado.