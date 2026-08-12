Roberto Cidade nomeia Marco Aurélio Choy como novo desembargador do TJAM

Advogado assume a vaga do Quinto Constitucional após eleição histórica com participação em massa da categoria.

A Ordem dos Advogados do Brasil no Amazonas confirmou na noite do dia 11 a escolha de Marco Aurélio de Lima Choy como o mais novo desembargador do Tribunal de Justiça do Amazonas. O governador Roberto Cidade definiu o nome do profissional para ocupar a cadeira destinada à classe pelo Quinto Constitucional.

O selecionado disputava a vaga final em uma lista tríplice ao lado de outros 2 concorrentes, Grace Anny Fonseca Benayon Zamperlini e Carlos Alberto de Moraes Ramos Filho.

A decisão finaliza uma jornada que começou com uma votação direta envolvendo 3.885 advogados amazonenses aptos. O evento marcou a história da instituição por aplicar pela 1ª vez a regra de paridade de gênero.

A classe elegeu inicialmente 6 nomes, sendo exatamente 3 homens e 3 mulheres. Em seguida, o tribunal estadual filtrou os candidatos e enviou os 3 finalistas para a sanção do chefe do poder executivo, cumprindo rigorosamente o artigo 94 da Constituição Federal.

O presidente da entidade, Jean Cleuter, comemorou o desfecho democrático e a participação ativa de toda a categoria desde o princípio. Ele ressaltou a importância de ter um representante no tribunal que compreende a rotina e os obstáculos diários da advocacia no estado.

Com a nomeação oficializada, a instituição conclui todas as suas obrigações legais no processo de composição da corte.