TCE-AM mobiliza jurisdicionados e sociedade civil para pesquisa nacional sobre controle interno

Como o controle interno pode ser fortalecido a partir das diferentes realidades encontradas no país? Essa é uma das questões que o Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) busca ajudar a responder por meio da Estratégia Nacional de Escuta do Modelo de Maturidade das Unidades Centrais de Controle Interno (Mucci), iniciativa conduzida pelo Conselho Nacional de Controle Interno (Conaci) e apoiada pela Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon).



A consulta tem como objetivo reunir diferentes percepções sobre a atuação do controle interno no país e contribuir para a construção de um referencial que considere as diferentes realidades encontradas nos estados e municípios brasileiros.

Membros e servidores dos Tribunais de Contas, procuradores do Ministério Público de Contas e profissionais de áreas relacionadas ao controle são convidados a participar. Escolas de Contas, Ouvidorias, Corregedorias, unidades de controle interno e redes de governança também integram o público da mobilização. O chamado inclui, de forma especial, os jurisdicionados e a sociedade civil.

O Mucci está sendo desenvolvido como um referencial nacional destinado a apoiar o fortalecimento das estruturas de controle interno. O trabalho considera as diferentes capacidades e realidades encontradas nos estados e municípios brasileiros, sem estabelecer comparações ou rankings entre instituições.

No âmbito dos Tribunais de Contas, a Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon) articula a participação das 33 Cortes brasileiras.



Para a conselheira-presidente do TCE-AM, Yara Amazônia Lins, “essa é uma oportunidade para que gestores, profissionais do controle e cidadãos apresentem suas experiências e percepções. Quanto maior a participação, mais representativo será o diagnóstico que orientará a construção do modelo”, destacou.

Para participar, o acesso pode ser realizado pelo endereço eletrônico https://conaci.org.br/mucci/escuta/. O participante deve identificar o perfil correspondente e responder ao questionário. As respostas contribuirão para identificar desafios, expectativas e capacidades consideradas relevantes para uma atuação mais efetiva.



Participantes que se enquadrem em mais de uma categoria têm a possibilidade de responder a mais de um questionário. Todas as contribuições são tratadas de forma agregada, sem identificação individual ou institucional nos resultados divulgados.