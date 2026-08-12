Ibovespa recua e dólar sobe com foco na inflação americana

Dados dentro do esperado nos Estados Unidos e estabilidade nos serviços brasileiros guiam a cautela do mercado financeiro.

O mercado financeiro nacional abriu com oscilações nesta quarta. Por volta das 10h27, o Ibovespa operava com queda de 0,20%, perdendo o patamar dos 168.000 pontos.

Esse movimento de baixa amplia o cenário do dia anterior, quando o principal índice da bolsa brasileira recuou 2,5% e fechou aos 167.874,64 pontos, marcando seu pior desempenho desde 20 de janeiro.

A agenda econômica interna mais vazia limitou o apetite ao risco, tendo como destaque apenas a estabilidade do setor de serviços no Brasil em junho. Segundo o IBGE, esse desempenho contrariou as expectativas de nova retração e ajudou a equilibrar o segundo trimestre.

No mercado de câmbio, o dólar registrava leve alta de 0,08% às 10h30, cotado a R$ 5,16, após ter alcançado a marca de R$ 5,17 antes da abertura.

O cenário externo influenciou fortemente a movimentação, com os investidores em busca de pistas sobre os próximos passos do Federal Reserve. O índice de preços ao consumidor americano subiu 0,1% no mês de julho e acumulou 3,4% em base anual.

O núcleo da inflação também acompanhou as projeções, com avanço mensal de 0,2% e anual de 2,5%. Esses números enfraquecem os argumentos para um aumento na taxa de juros no mês seguinte.

Apesar do ganho frente ao real, o índice global do dólar apresentou um leve recuo internacional. Mais cedo, a moeda havia ganhado força devido às tensões geopolíticas no Golfo Pérsico, impulsionadas por ataques a navios e ameaças do Irã de manter o Estreito de Ormuz fechado.

No cenário doméstico, para administrar a liquidez, o Banco Central programou um leilão de 50.000 contratos de swap cambial para as 11h30, visando rolar os vencimentos programados para o dia 1 de setembro.