Exército resgata 8 indígenas após naufrágio de embarcação no Amazonas

Militares salvaram grupo que contava com grávida e 2 crianças após barco colidir com árvore em Tabatinga.

Militares do Exército Brasileiro resgataram 8 indígenas que caíram em um rio no município de Tabatinga, localizado na fronteira entre o Brasil e o Peru. O acidente aconteceu quando a embarcação em que o grupo navegava colidiu contra o tronco de uma árvore no leito do rio e afundou rapidamente. A informação sobre o salvamento foi divulgada na quinta feira, dia 14.

A equipe do 1º Pelotão Especial de Fronteira Palmeiras do Javari realizava uma patrulha de reconhecimento na região no momento exato em que o barco atingiu a árvore. Os militares interromperam a missão para socorrer os passageiros, grupo composto por 4 homens, 2 mulheres e 2 crianças que viajavam com destino à comunidade de São Meireles. Entre as vítimas, uma mulher grávida apresentava sinais de afogamento e necessitou de atendimento imediato.

Após serem retiradas da água, todas as 8 pessoas foram encaminhadas para a comunidade de Sóles, local onde receberam avaliação e cuidados médicos. O estado de saúde atualizado das vítimas não foi detalhado pelas autoridades.