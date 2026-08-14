Saúde bucal chega aos alunos da Escola Estadual Armando Mendes por meio do PSE

Ação contou com atendimentos odontológicos, orientação sobre higiene bucal, escovação supervisionada e aplicação de flúor

A saúde e o bem-estar dos estudantes ganharam atenção especial nesta semana na Escola Estadual Armando Mendes, com a realização de uma ação do Programa Saúde na Escola (PSE), promovida pela Prefeitura Municipal de Envira, por meio da Secretaria Municipal de Saúde.

A atividade contou com o Consultório Odontológico Móvel, que levou atendimento diretamente aos alunos da unidade escolar. Durante a ação, foram realizados procedimentos como restaurações, extrações e profilaxia, contribuindo para a prevenção e o tratamento de problemas de saúde bucal.

Além dos atendimentos clínicos, os estudantes participaram de atividades educativas voltadas à importância da higiene bucal. A equipe do PSE orientou os alunos sobre os cuidados diários necessários para manter dentes e gengivas saudáveis.

Também foram realizadas escovação supervisionada e aplicação de flúor, medidas importantes para a prevenção de cáries e outros problemas relacionados à saúde bucal.

A iniciativa reforça a importância da integração entre saúde e educação, levando prevenção, informação e atendimento para dentro do ambiente escolar.