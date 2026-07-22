Marcelo Ramos oficializa suplentes ao Senado

Político escolhe filiados históricos para compor a chapa.

O pré-candidato ao Senado pelo Partido dos Trabalhadores no Amazonas, Marcelo Ramos, confirmou no dia 20 de julho os 2 nomes que vão compor a sua chapa como suplentes.

A decisão demonstra que o político mantém a sua candidatura firme. Para ocupar a 1ª suplência, o escolhido foi o advogado e professor Felix Valois Coelho. Já a 2ª vaga ficou com a administradora e ex-metalúrgica Núbia Rios Ferreira. Os 2 indicados possuem um longo histórico de filiação partidária.

A apresentação dos companheiros de chapa atende às rígidas regras internas da sigla. O candidato declarou que, embora tenha se sentido constrangido com o processo que considera inadequado, preferiu seguir todas as formalidades exigidas para evitar qualquer problema de descumprimento legal.

Ele também ressaltou que essas indicações ainda podem passar por debates antes da homologação oficial. Enquanto a direção nacional do partido continua trabalhando por uma candidatura única de Eduardo Braga, Marcelo Ramos segue na disputa e aguarda a decisão final da agremiação política.