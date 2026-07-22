Alberto Neto critica Maria do Carmo e expõe divisão no PL do Amazonas
Deputado afirma que estratégia da colega de partido gerou dúvidas e relata dificuldades para a oposição nas eleições de 2026.
O deputado federal e pré-candidato ao Senado, Alberto Neto, do Partido Liberal, apontou falhas na comunicação de Maria do Carmo Seffair, que pretende disputar o Governo do Amazonas.
Durante uma entrevista ao programa Em Alta, da rádio Antena 1 Manaus, o parlamentar declarou que a colega errou ao focar excessivamente em reafirmar a sua pré-candidatura.
Para ele, essa insistência acabou gerando mais desconfiança sobre a viabilidade do projeto, o que evidencia um distanciamento interno na sigla visando o pleito de 2026.
Alberto Neto explicou que a postura de Maria do Carmo foi motivada pelo retorno recebido da própria população e dos cabos eleitorais, que demandavam confirmações constantes.
Ao analisar o cenário da disputa de 2026, o político também destacou os grandes obstáculos que a oposição precisará enfrentar. Ele relembrou sua experiência recente concorrendo contra a estrutura da prefeitura e alertou que a máquina estadual é ainda maior, tornando a concorrência bastante desigual.
Apesar de reconhecer todas essas dificuldades políticas, o deputado manteve o otimismo e declarou acreditar na vitória do seu grupo nas próximas eleições.
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