Conta de luz aumenta inflação em junho

Índice recua em relação a maio, mas acumulado de 12 meses atinge 4,64% e rompe o teto da meta econômica.

Os preços de bens e serviços no país registraram aumento de 0,16% em junho de 2026. O resultado demonstra uma desaceleração frente à alta de 0,58% observada no mês de maio.

As informações pertencem ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o indicador oficial medido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Com os dados recentes, a inflação nacional acumula um avanço de 3,36% neste ano.

Considerando os últimos 12 meses, a taxa chegou a 4,64%, valor que ultrapassa o limite de 4,5% estabelecido pelo Conselho Monetário Nacional.

O principal responsável pela elevação do índice em junho foi o setor de habitação, com variação de 0,63%. A energia elétrica apresentou o maior peso individual no bolso do consumidor.

A permanência da bandeira tarifária amarela adicionou R$ 1,885 a cada 100 kWh consumidos, agravada por reajustes locais de concessionárias em capitais como Curitiba, Porto Alegre e Belo Horizonte.

Outros setores que também pressionaram o orçamento incluíram saúde, cuidados pessoais, despesas pessoais e transportes, sendo este último duramente impactado por passagens aéreas 7,12% mais caras.

Áreas como vestuário, comunicação e artigos de residência fecharam o mês com elevações variando entre 0,17% e 0,25%.

Em contrapartida, o grupo de alimentação e bebidas trouxe o maior alívio para os brasileiros, com recuo de 0,24%. A alimentação dentro de casa ficou mais barata devido às quedas de preços de 3,72% do café moído, 1,58% das frutas e 0,64% das carnes.

Apesar do cenário favorável, produtos básicos como o feijão carioca e a batata inglesa encareceram 8,31% e 3,57% respectivamente. A educação foi o único outro setor a registrar variação negativa, caindo 0,02%. Além do indicador principal, o instituto informou que o Índice Nacional de Preços ao Consumidor avançou 0,14% em junho.

Esse indicador é utilizado como referência para o reajuste do salário mínimo e acumula alta de 4,33% no período de 12 meses.