Apuração define grande campeão do Festival de Parintins 2026 nesta segunda

Leitura das notas dos 21 itens começa às 16h no Bumbódromo para decidir o vencedor da 59ª edição

A expectativa para conhecer o ganhador do 59º Festival de Parintins chega ao fim nesta segunda, dia 29. A leitura oficial das pontuações acontece diretamente da arena do Bumbódromo, no Amazonas, com início marcado para as 16h no fuso local e as 17h no horário de Brasília, momento que consagrará o grande campeão de 2026. O processo decisório segue todas as regras do regulamento e contará com a supervisão atenta de jornalistas, integrantes da organização e membros das diretorias do Caprichoso e do Garantido.

O resultado do torneio depende do julgamento feito em 21 critérios técnicos apresentados durante os espetáculos. Os jurados analisaram quesitos fundamentais da tradição, incluindo apresentador, cunhã poranga, alegorias, ritual indígena e evolução. O somatório final dessas categorias indicará a agremiação vitoriosa após 3 dias intensos de festa, dança e celebração folclórica no estado.