David Almeida mobiliza mais de mil veículos em carreata pelas ruas de Manaus

Segundo a organização, mobilização superou a expectativa inicial e reuniu mais de mil carros e motocicletas; “Onda Laranja” terá novas edições nas demais zonas da capital e nos municípios do interior



O candidato ao Governo do Amazonas David Almeida (Avante) percorreu as ruas de Manaus, na manhã deste domingo, 13/9, em uma carreata que reuniu mais de mil veículos, entre carros e motocicletas, segundo estimativa da organização. A mobilização contou com a participação da candidata a vice-governadora, Dra. Shádia Fraxe (Avante), além de candidatos dos partidos que integram a coligação Pra Cima, Amazonas.



A concentração começou na avenida São Jorge, na zona Oeste. O percurso seguiu pela Avenida Brasil, Boulevard Álvaro Maia, Avenida Umberto Calderaro, Bola do Mindu, passando pelos bairros do São Jorge, Compensa, Cachoeirinha, Parque 10, Flores, Alvorada e Dom Pedro.



Imagens aéreas feitas no início da carreata registraram uma extensa e faixa ocupada de veículos. A organização trabalhava inicialmente com a expectativa de aproximadamente 500 carros, mas informou que a participação superou a previsão e ultrapassou mil veículos, somados carros e motocicletas.



MANIFESTAÇÕES

Ao longo do percurso, David recebeu manifestações de pessoas que acompanhavam a passagem da mobilização. Pedestres, passageiros do transporte coletivo e trabalhadores de estabelecimentos e prédios comerciais acenaram para o candidato. Motoristas que não participavam da carreata também pararam ou reduziram a velocidade para cumprimentá-lo.



“Hoje eu fui muito abraçado por Manaus. Recebi demonstrações de apoio e carinho durante todo o percurso. Motoristas que nem estavam na carreata pararam para nos cumprimentar. Vi pedestres acenando, pessoas dentro dos ônibus e trabalhadores nos prédios comerciais manifestando apoio. Temos esse reconhecimento porque somos a equipe do trabalho. Fizemos muito por Manaus e a população reconhece isso. Agora vamos percorrer todas as zonas da cidade e continuar levando a nossa mensagem aos municípios do Amazonas”, afirmou David.



A candidata a vice-governadora Dra. Shádia Fraxe destacou a participação das pessoas durante o percurso e afirmou que as próximas mobilizações deverão alcançar outras regiões da capital e do interior.



“O que vimos hoje foi muita gente participando e também muitas manifestações espontâneas ao longo do caminho. Pessoas nas calçadas, nos ônibus, nos carros e nos locais de trabalho paravam para nos cumprimentar. Agora vamos continuar percorrendo Manaus e o interior, conversando com as pessoas e ouvindo de perto o que cada região precisa”, afirmou Shádia.



ONDA LARANJA

A carreata deste domingo integra uma sequência de mobilizações denominada pela campanha de “Onda Laranja”. A programação prevê novas edições nas demais zonas de Manaus e também nos municípios que David visitará nos próximos dias.



A mobilização também contou com a presença da presidente municipal do Avante Mulher, Izabelle Fontenelle, e de candidatos a deputado estadual e federal de partidos que compõem a coligação Pra Cima, Amazonas.

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